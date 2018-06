Aalvissers kunnen verlenging viswatercontracten voorlopig vergeten

In elk geval hebben de vissers, onder wie Siem Hoekman uit Genemuiden en Frans Komen uit Terwolde, geen recht op een verlenging van de viswaterhuurcontracten. De vissers vroegen om een verlenging ook al geldt er in de IJssel en in het Ketel- en Vossemeer nog steeds een aalvisverbod. Zij gaan ervan uit dat het aalvisverbod ooit weer zal worden opgeheven. Het vangstverbod ging in 2011 in omdat in rivieren en riviermondingen gevangen paling een te hoog dioxinegehalte zat. Dioxine is in bepaalde hoeveelheden kankerverwekkend.