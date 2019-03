Aan gekwaak in de Zuidert komt een eind

Eerste kievitsei Flevoland gevonden

11 maart Hij is er hoor, het eerste kievitsei van Flevoland. Het lag te glinsteren in de regen, onder een klein laagje compost op een oud aardappelperceel aan de Lemsterweg in Rutten. Het ei werd gespot door Tom Bruinsma, die als werknemer van een bollenteler zeer begaan is met de weidevogels en hun legsels die hij tijdens zijn werkzaamheden nogal eens tegenkomt.