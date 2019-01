Aankoop ziekenhuis Emmeloord ‘voelt niet goed’ bij raadsfracties

Het college geeft donderdagavond tekst en uitleg in een zogeheten verantwoordingsdebat. Ook is een memo in de maak met meer informatie over de aankoop van het ziekenhuis in Emmeloord. Wethouder Marian Uitdewilligen sprak donderdag van een ‘essentiële’ stap. Immers, de Antonius Zorggroep wilde wel de zorg overnemen van de failliete MC Groep, maar niet het gebouw. ,,Toen zijn we in dat gat gesprongen’’, aldus de wethouder. De bieding is in het geheim gedaan, het aankoopbedrag wordt pas later gedeeld. De fractievoorzitters zijn twee keer achter deuren gesloten bijgepraat en mochten niets aan derden vertellen. ,,Op die bijeenkomsten zat persoonlijke geheimhouding’’, zegt fractievoorzitter Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP.