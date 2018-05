Aanpassen vangrail moet N50 bij Emmeloord veiliger maken

Rijkswaterstaat bestempelt het aantal ongevallen sinds de heropening van de weg niet als alarmerend, maar bekijkt nu toch of er eventuele aanvullende maatregelen kunnen worden genomen. Weginspecteurs hebben de laatste weken diverse keren de situatie ter plekke bekeken. De gedachte is dat de huidige vangrail strakker langs de rijweg geplaatst moet worden. De lichte knik in de rijweg wordt momenteel niet helemaal gevolgd door de rail. Hierdoor is er sprake van een vrij breed stuk berm tussen rijweg en vangrail. Als een voertuig met een wiel in de berm komt is het moeilijk om de controle te behouden. Een vangrail die dichter bij de rijstrook staat kan het voertuig eerder opvangen en dan is correctie makkelijker.