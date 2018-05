Aantal bezoekers Theater 't Voorhuys blijft stabiel

Theater 't Voorhuys in Emmeloord heeft in het afgelopen seizoen zo'n 18.000 betalende bezoekers getrokken. Dat zijn er net zo veel als in het vorige seizoen. ,,We hadden gehoopt te groeien, maar dat is helaas niet gelukt'', zegt directeur Peter de Haan.

Popmuziek scoorde onverminderd goed in het afgelopen jaar. Cabaret trok 'gek genoeg' minder publiek dan verwacht, aldus De Haan. ,,Al hadden we ook minder aanbod.'' Klassieke muziek en dans deden het 'redelijk'. Deze moeilijker genres speelden enkele jaren een bescheiden rolletje in de programmering, maar waren in 2017-2018 weer wat prominenter aanwezig. Het theater wil een compleet pakket aanbieden, stelt De Haan. Ook al is voor sommige genres minder belangstelling.

Concurrentie

Het bezoekersaantal schommelt nu al enkele jaren rond de 18.000 kaartjes. In de jaren daarvoor werden minder kaarten verkocht. ,,Mensen geven weer meer geld uit, ook aan het theater'', zegt de Voorhuys-directeur. ,,De bezoekersaantallen van veel langer geleden zullen we niet meer halen. Er is meer concurrentie. Mensen stappen gemakkelijk in de auto om elders naar een voorstelling te gaan.'' Niettemin hoopt hij komend seizoen wél te groeien. ,,20.000 bezoekers, dat zou prachtig zijn.''