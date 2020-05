Accudief scheurt in alle vroegte door Noordoostpolder met gestolen auto en ontkomt aan politie

video Ik Ver­trek-stel Theo en Jolanda zit vast in Gambia: ‘We eten de pannenkoe­ken zelf maar op’

22 mei Hun pannenkoekenrestaurant is al twee maanden dicht, de traditionele zomertrip naar Nederland dreigt in het water te vallen. Theo en Jolanda - bekend van Ik Vertrek - zitten vast in Gambia en maken zich zorgen over de toekomst. ,,Nederlanders zijn blij als ze weer naar de kapper mogen. Hier hopen ze op een zak rijst van de regering.’’