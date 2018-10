‘Acute zorg onder druk in Noordoostpolder‘

Noordoostpolder eist ‘goede, spoedeisende zorg‘ voor het gebied. ‘Het faillissement mag voor zowel de korte als de lange termijn niet leiden tot een verslechtering van de spoedeisende zorg‘, meldt de gemeente. Het Antonius Ziekenhuis, met een vestiging in Emmeloord, neemt de zorg van de patiënten van de MC Groep over in de gemeente. Donderdagavond is er een ingelaste raadsvergadering om te praten over de problemen rond het ziekenhuis (20.00 uur).