Agent Ellen ergert zich kapot aan kippenbotjes op parkeerplaats: ‘Dit doe je toch niet?’

PollPolitieagent Ellen Baart uit Emmeloord deelde vannacht haar ergernis over een verzameling afgekloven kippenbotjes die zij aantrof tijdens haar surveillance. De botjes lagen verspreid op een verkeerplaats aan De Deel in Emmeloord. ,,Dit doe je toch niet?’’

Waarom deelde je de afgekloven botjes met ons op twitter, Ellen?

Baart, kort nadat zij haar nachtdienst had beëindigd vanochtend: ,,Het is een grote ergernis, zwerfvuil, en we zien het steeds vaker, ook boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren, red.) hebben hier veel last van.’’

Volledig scherm Politieagent Ellen Baart © Twitteraccount Ellen Baart

Vaak zie je dat het zwerfafval betreft van een grote hamburgerketen of lege blikjes van een bekend merk energydrankjes.

,,In dit geval niet, het was een voor mij onbekend merk: Chiter Chicken. Maar goed, welk merk het ook was: het was niet netjes. De rest van De Deel was schoon en alleen daar lagen die afgekloven kippenbotjes. En de doos waar ze in hadden gezeten.’’

Heb je de daders kunnen pakken?

,,Helaas niet. Het was 02.00 uur toen we dit aantroffen, ik denk dat het mensen zijn geweest die op doorreis waren of iets dergelijks, gezien ook dat onbekende merk, en dat ze het op de parkeerplaats hebben opgegeten.’’

Op een dergelijke overtreding staat een boete van 140 euro, maken wij op uit jouw tweet?

,,Klopt. Feitcode H022: ‘Straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik te maken van voorgeschreven bakken, manden en dergelijke’.’’

Poll De boete voor het achterlaten van etensresten mag van mij... ...140 euro blijven, dat bedrag is hoog genoeg

...naar beneden, 140 euro is teveel

...vet omhoog, ik erger me kapot aan etensresten op straat Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. De boete voor het achterlaten van etensresten mag van mij... ...140 euro blijven, dat bedrag is hoog genoeg (22%)

...naar beneden, 140 euro is teveel (3%)

...vet omhoog, ik erger me kapot aan etensresten op straat (74%)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.