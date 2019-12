Alternatieve voedselbank Noordoostpolder in geldnood. ‘Een inzameling leverde 5 euro op, joepie’

Bij de laatste keuring van de bus bleek dat er van alles mis was, zegt Wendels. ,,We hebben een second opinion gevraagd en die monteur zei: ‘Hier brand ik mijn vingers niet aan’. Tja, het is klaar.’’ En nu? ,,We rijden tot we rijden kunnen, maar ik weet hoe lang het nog kan. We kunnen een bus lenen, maar we hebben gewoon een nieuwe nodig. We rijden per week zo’n 500 kilometer om voedselpakketten weg te brengen.’’