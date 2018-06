Amateurs en wereldtop dammen zij aan zij in Ens

Het toernooi vindt deze week plaats in Het Wapen van Ens en daar is het vooral gezellig. De dammers komen één voor één binnen, soms gebracht door heuse pendelbusjes. Ze schudden handen, maken een praatje, lachen en lijken zich vooral niet druk te maken.

Praatjesmakers

Totdat de scheidsrechter aangeeft dat het nog vijf minuten voor aanvang is. Dan worden de praatjesmakers ineens grootmeesters en gaan de kaken stijf op elkaar. Dit is topsport, in ieder geval voor de deelnemers. Opperste concentratie is een must.

Quote Het is een uitdaging om tegen veel sterkere tegenstan­ders te spelen Alex Boxum Tussen al het damgeweld heeft ook Alex Boxum (41, foto) zijn plaats gevonden. De Emmeloorder is een hobbyist, maar vond het wel interessant om eens kennis te maken met de wereldtop. Het is niet voor niets een 'open' toernooi en dus is iedere dammer welkom. ,,Natuurlijk baal ik als ik verlies, maar ik doe niet mee voor de prijzen. Ik vond het een leuke uitdaging om eens tegen veel sterkere tegenstanders te spelen."

Wereldtopper

Wat dat betreft wordt de polderbewoner op zijn wenken bediend, want in de eerste ronde treft hij wereldtopper Artem Ivanov. Dat is een beetje alsof de voetballers van Urk ineens tegen PSV spelen. De Oekraïner, Internationaal Grootmeester van beroep, is veel te sterk voor Boxum.

Quote Ik ging veel te snel in de aanval Alex Boxum ,,Ik ging veel te snel in de aanval en dat doorziet hij", verhaalt Boxum. ,,Tien of vijftien zetten later profiteert hij en moet je wanhopig zoeken naar een remise. Ik hoop dat ik nu wat punten ga pakken, dan speel ik later weer tegen een sterkere tegenstander."

Jeugd

Het toernooi duurt tot en met vrijdag. Woensdag, vrijdag en zaterdag is er een jeugdtoernooi. Dan is Boxum junior van de partij, want ook thuis wordt vader Alex al van flinke tegenstand voorzien. Zijn beide zoons zijn talenten, waarbij vooral Matheo, de jongste, opvalt.