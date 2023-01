Andela Techniek & Innovatie uit Nagele wint ondernemersprijs 2022, Admi Account beste leerbedrijf

Hoe ‘nieuwe’ wethouder Van der Sluis hoofdpijn­dos­sier Tussenland (bijna) kan sluiten: ‘Er blijft zelfs ‘stikstof­ruim­te’ over’

(Heel) Veel ging er de afgelopen jaren niet goed rond de plannen voor woningbouw aan de Parallelweg in IJsselmuiden, maar nu gloort er licht aan het einde van de tunnel. Niet alleen lijkt het conflict na jaren opgelost, voor de bouw is er - in tegenstelling tot veel andere projecten in Nederland - wél voldoende stikstofruimte beschikbaar. ,,Er blijft waarschijnlijk zelfs ruimte over’’, weet woningbouwwethouder Jan Peter van der Sluis.

