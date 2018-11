Animal Rights: ‘horror-kippenschuur in Tollebeek’

Woensdagochtend zijn beelden op internet geplaatst van het bezoek dat het onderzoeksteam in oktober bracht. ‘De leghennen kunnen zich amper bewegen en op geen enkele wijze hun natuurlijke gedrag uiten’, stelt Animal Rights in een toelichting. ‘Veel leghennen zijn kaal en verzwakt en de dieren worden niet geholpen aan hun verwondingen. Het onderzoeksteam constateerde dat gestorven leghennen in verschillende staten van ontbinding verkeerden, sommige verregaand, door hun soortgenoten in het bodemgaas getrapt’. In de schuur ligt een dikke laag stof. ,,Deze schuur is extreem smerig en het brandgevaar is erg groot”, stelt campagneleider Erwin Vermeulen.

Onacceptabel

Na het zien van de beelden wil De Partij voor de Dieren in Flevoland opheldering. ,,Schokkend. Zulke beelden heb ik nooit eerder gezien. Het is een onacceptabele situatie”, zegt fractievoorzitter Leonie Vestering. Vanmiddag wil ze uitleg van het college van Gedeputeerde Staten. ,,Ik ben benieuwd hoe het met de handhaving staat, of die er überhaupt is in Flevoland. Ik vind dat er met spoed een NVWA’er op af moet.”

Animal Rights heeft een klacht ingediend tegen het bedrijf bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op de eigen website is de dierenrechtenorganisatie een petitie gestart, waarin de sluiting van zulke 'horror-kippenschuren’ in heel Nederland wordt geëist. De petitie is volgens Animal Rights ruim 20.000 keer ondertekend.

De eigenaar van de kippenschuur toont zich verrast in een eerste reactie aan De Stentor: ,,Ik weet niets van opnames, beelden op internet en een bezoek van de NVWA.” Volgens Vermeulen klopt het dat de eigenaar niets weet van de actie van Animal Rights: ,,Wij informeren eigenaren niet over een bezoek en het publiceren van beelden.”

Pas op! De onderstaande beelden zijn volgens Animal Rights in de kippenschuur in Tollebeek gemaakt. Zij kunnen als schokkend worden ervaren.