Ashley (16) uit Creil kreeg een grote steen tegen haar hoofd: ‘Niet fijn om je dochter bloedend in de bus te zien zitten’

Julien (26) is doodmoe na Nederland Bedankt, ‘maar het was het waard. Ik geloof echt in dit boek’

30 december Lange dagen, een half jaar lang, geen weekend vrij. Julien Paul Jukema had het graag over voor Nederland Bedankt. Het boek is klaar, zegt de geboren en getogen Nageler. ,,Als je de reacties ziet van mensen, hoe blij ze er mee zijn... Dan kan ik alleen maar zeggen: het was het waard.’’