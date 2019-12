Auto brandt uit in buitengebied van Bant

Betalen per zak of container in Noordoost­pol­der om hoeveel­heid restafval terug te dringen

13 december In de Noordoostpolder moet het restafval in 2025 nog zestig kilogram per persoon zijn. Om dit eigen gestelde doel te bereiken wil het college van B&W dat inwoners per keer dat ze een vuilniszak in de ondergrondse container gooien of de container aan de weg zetten een bedrag betalen voor het restafval.