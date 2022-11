Auto brandt uit in Emmeloord, bestelbus ernaast flink beschadigd

Met video Harm neemt heft in eigen hand na diefstal uit luxe jacht: juist daarom volgt vrijspraak

Vrijspraak. Dat is de consequentie van de list die Harm Huizenga (59) uit Wapenveld bedacht nadat hij ontdekte dat zijn luxe jacht in Bant was leeggeroofd. Hij lokte de ‘daders’ in de val. Maar de rechtbank in Utrecht keurt zijn actie af. ,,Het loont niet het heft in eigen handen te nemen.”

