Auto brandt uit in Emmeloord, bestelbus ernaast raakt flink beschadigd

Kuinderbos krijgt begraaf­plaats voor huisdieren: ‘Mooie, waardige plek’

Wéér iets nieuws in het Kuinderbos. Op de hartvormige open plek in het natuurgebied komt een dierenbegraafplaats. Een mooie, ‘waardige’ laatste rustplaats, zegt boswachter Harco Bergman. ,,Voor honden, katten, cavia’s, kippen, de muis, de slang... Niet voor paarden. Er is maar een familie in Nederland die paarden mag begraven.’’

10 november