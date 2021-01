Auto in de sloot bij Marknesse, maar waar is de bestuurder dan gebleven?

Burgemees­ter Westmaas deelt bevindin­gen na onrustig jaar: ‘Noordoost­pol­der heel normale gemeente’

15 december Interim-burgemeester Jan Westmaas heeft zijn bevindingen gedeeld over de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Noordoostpolder nadat vorig jaar de burgemeester opstapte en het daarna in de gemeenteraad onrustig was. De gemeente is volgens hem heel normaal. ,,Dit jaar zijn we wel tot veel beter positiespel gekomen.”