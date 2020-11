Auto in Ens door vuurwerkbom opgeblazen, buurt schrikt zich kapot: ‘Buurvrouw appte nog, wat was dat?’

Corona doet café Time Out in Ens de das om: ‘Mijn droom eindigt door dat virus’

12 november Sportcafé Time Out gaat niet meer open in Ens. Met pijn in het hart heeft eigenaar Eugène Jansen (56) besloten om het café bij de Evert van Benthem-sporthal voorgoed dicht te doen. ,,Als er geen corona was geweest, was ik zeker een paar jaar doorgegaan”, zegt hij. In het centrum van Ens wil dit jaar een ander café openen. De ondernemers wagen juist door corona de sprong.