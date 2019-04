Auto met caravan botst op N50 tegen vangrail

video Evacuatie Philadelp­hia Zorg-locatie Emmeloord vanwege brand: iedereen veilig

25 april In de Philadelphia Zorg Woonlocatie De Oester aan de Oude Vlie in Emmeloord heeft vanavond korte tijd een felle brand gewoed. De negen bewoners werden uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer had het vuur, dat was ontstaan in het cv-hok, snel onder controle.