Auto over de kop bij aanrijding met camper op de A6 bij Bant: meerdere gewonden

met video Kuinre ontgoo­cheld door plotselin­ge sluiting van supermarkt na ‘hoge energie­prij­zen’: ‘Drama voor het dorp’

De supermarkt in Kuinre gaat sluiten en dat nieuws komt in het dorp met duizend inwoners als een mokerslag aan. Hoge energieprijzen zijn de boosdoener, geeft supermarktketen Centerrr als voornaamste reden. Het dorp likt de wonden, terwijl de in het pand achtergebleven slager moed houdt. ,,Als je de hoop opgeeft ben je verloren.”

16 september