Auto over de kop op A6 bij Emmeloord: twee gewonden

CU-SGP: rookverbod bij gemeentehuis Emmeloord

26 november Dat er bij de ingang van het gemeentehuis in Emmeloord gerookt mag worden, is de fractie van ChristenUnie-SGP in Noordoostpolder een doorn in het oog. De partij wil een 'gastvrije' entree. Zonder overlast van rook en sigarettenpeuken.