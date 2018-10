Auto's klappen op elkaar op de Hannie Schaftweg bij Emmeloord

Stijging belastin­gen NOP blijft beperkt tot inflatie­cij­fer

11:48 De belastingen en leges in de gemeente Noordoostpolder gaan volgend jaar bijna allemaal met 2,4 procent omhoog. Althans, dat is het voorstel dat burgemeester en wethouders doen aan de gemeenteraad. Ook voor de berekening van de onroerendezaakbelasting (ozb) wil het college dat cijfer aanhouden, in plaats van de toegestane norm van 4 procent.