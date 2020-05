Auto’s volledig in puin, bestuurders naar ziekenhuis na aanrijding in buitengebied van Tollebeek

Video Accudief scheurt in alle vroegte door Noordoost­pol­der met gestolen auto en ontkomt aan politie

26 mei Zoef! Daar schiet een auto met hoge snelheid over de Kuinderweg in de Noordoostpolder. Vlak daarna volgen politieauto's met loeiende sirenes. Het blijkt onderdeel van een achtervolging na de diefstal van een serie accu's in polderdorp Marknesse. Het lukt de dader uiteindelijk om te ontkomen.