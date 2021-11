Auto's zwaar beschadigd na forse aanrijding op A6 bij Nagele: één gewonde

Het ongeval vond rond 21.15 uur plaats op de A6 tussen de Ketelbrug en Nagele, vlak voor tankstation De Abt. Een auto botste hard achterop een ander voertuig. Hoe dit kon gebeuren, is onbekend. Beide auto's raakten door de botsing van de weg. Een van de voertuigen kwam in een greppel terecht, terwijl de andere auto over de kop sloeg en verderop in de berm eindigde.

Een van de betrokken auto's bij het ongeluk op de A6 bij Nagele kwam in de greppel terecht. © ProNews

Zoektocht

Er viel in ieder geval één gewonde. Dit slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie heeft na het ongeluk ook nog gezocht naar één van de betrokkenen, want die was spoorloos. De zoektocht eindigde zonder succes. De twee inzittenden van de auto die in de greppel belandde, hoefden niet naar het ziekenhuis.

Beide auto's liepen forse schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden weggehaald. De rechterrijstrook van de A6 was na het ongeluk lange tijd afgezet vanwege herstelwerkzaamheden. Het andere verkeer had hier overigens weinig last van.

