Auto slaat over de kop op A6 bij Emmeloord na botsing met vrachtwagen

Zwollenaar dreigt 20 maanden de cel in te draaien voor verkrach­ting: ‘Ze vond het lekker’

De 19-jarige E.H. uit Zwolle heeft vooral spijt dat hij is vreemd gegaan. Dat is zijn reactie in de rechtbank in Zwolle op de beschuldiging dat hij een jonge vrouw in zijn woonplaats heeft verkracht. Hij gaf er volmondig toe dat ze seks hebben gehad, maar had geen enkel signaal gekregen dat het onvrijwillig was. ,,Ze heeft me niet weggeduwd of zo.’’ Niettemin eiste de officier van justitie dertig maanden cel tegen hem, waarvan tien voorwaardelijk.