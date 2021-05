Autohandelaar maakte leven families in Emmeloord en Zeist tot hel: ‘Horrorfilm die nog niet ten einde is’

UPDATE & VIDEO Grote brand verwoest deel van kwekerij in Ens

28 april Bij een kwekerij aan de Drietorenweg in Ens is vanmiddag na 14.00 uur een forse brand uitgebroken. Een grote schuur kwam in lichterlaaie te staan. De dikke zwarte rook was in de wijde omgeving te zien. De brandweer was tot 21.00 aan het nablussen.