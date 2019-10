Autoinbreker gepakt in Emmeloord, politie zoekt gedupeerden

video Schokkend rapport over ‘Polenhotel’ Marknesse dwingt gemeente tot actie: ‘Schimmel zit op de matrassen’

25 oktober De gemeente Noordoostpolder gaat in gesprek met eigenaar Martin Daniëls van het ‘Polenhotel’ in Marknesse en met uitzendbureau Abeos over de woonomstandigheden in dat complex. Dat gebeurt nadat vakbond FNV alarm sloeg vanwege een ‘onhoudbare situatie’. ,,De schimmel zit in de kamers en in matrassen.”