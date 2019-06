Automobilist gewond bij botsing met tractor bij Nagele

Noordoost­pol­der lokt marktkoop­lui naar dorpen

31 mei Marktkooplui die bereid zijn een standplaats in te nemen in een van de dorpen in Noordoostpolder betalen daarvoor minder stageld dan in de hoofdkern Emmeloord. Dat is vastgelegd in de nieuwe beleidsregels voor standplaatsen, die per 1 juli ingaan. Gemeente Noordoostpolder hoopt zo meer kooplui naar de dorpen te lokken, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot.