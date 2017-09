Automobilist gewond na aanrijding met busje bij Rutten

Met Wellerwaard in de achtertuin hoef je nooit meer op vakantie

30 augustus Op de site over natuur- en recreatiegebied Wellerwaard staat keurig vermeld dat parkeren in de berm niet is toegestaan. Wie op de vermoedelijk laatste zomerse dag van deze schoolvakantie naar het gebied komt, heeft echter weinig andere keus. De parkeerterreinen zijn goeddeels vol en dus is de berm aan weerszijden van het Friesepad hard nodig om ruimte te bieden aan de tientallen auto's die over een lengte van een paar honderd meter staan. Het moge duidelijk zijn: de nog maar een paar jaar oude Wellerwaard is een schot in de roos.