Automobilist rijdt in het pikkedonker voetganger aan die op de A6 bij Emmeloord liep

Autoinbre­ker gepakt in Emmeloord, politie zoekt gedupeer­den

26 oktober In Emmeloord is vannacht een autoinbreker op heterdaad betrapt en aan de politie overgedragen. Dat gebeurde aan de Schouwstraat. Later in de nacht kwam er nog een melding binnen over een opengebroken auto in de omgeving van de Smeden.