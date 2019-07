Automobilist zwaargewond bij botsing met vrachtwagen op A6 bij Rutten

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. ,,De personenauto is op de vrachtwagen gebotst, maar wat er precies gebeurd is is nog niet bekend”, laat politiewoordvoerder Ellen de Heer weten. Volgens haar is de toestand van de automobilist ernstig. Door het ongeluk is een rijbaan afgesloten en rijdt het verkeer stapvoets. Daardoor is er nu op het traject tussen Bant en Lemmer een file van enige kilometers.