Automobiliste (26) overlijdt na eenzijdig ongeval bij Rutten

Wachttijd voor coronatest bij teststra­ten GGD in Flevoland omlaag

12 november De wachttijd om voor een coronatest terecht te kunnen bij de teststraten in Flevoland is volgens de GGD flink korter geworden. Volgens de gezondheidsdienst kunnen veruit de meeste mensen die overdag een afspraak maken nog dezelfde dag getest worden in Emmeloord, Lelystad of Almere.