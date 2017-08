Autopech speelt verdachte van ontvoering parten

Autopech speelde de 34-jarige Lukaz F. uit Nijetrijne dinsdag parten. Daardoor kon hij niet plaatsnemen in het beklaagdenbankje in Lelystad en moest de hele rechtszaak rond een ontvoering in Marknesse vorig jaar december worden aangehouden.

En dat vond de 35-jarige Arkadiusz T. uit Rotterdam maar wat vervelend. Hij zit ondertussen al een halfjaar vast voor betrokkenheid bij de ontvoering en moet nu zeker tot 19 december wachten op vrijlating. Dan pas wordt de zaak tegen hem en F. namelijk inhoudelijk behandeld, zo besloot de rechtbank.

Een verzoek tot voorlopige vrijlating werd niet ingewilligd. De advocaat van T. vond dat hij daar wel voor in aanmerking kwam, bijvoorbeeld omdat hij kinderen heeft om voor te zorgen. Maar ook omdat het bewijs tegen zijn cliënt volgens hem veel te karig is.

‘Hij kwam die dag in Marknesse gewoon verf halen samen met F.. Hij kent het slachtoffer niet eens en die verklaarde bij de politie ook heel tegenstrijdig over de gebeurtenissen. Dus hoe betrouwbaar is dit nou allemaal’, opperde hij.

De officier van justitie kon zich daar echter niet in vinden en verzocht de rechtbank om T. gewoon nog in de cel te laten. ‘Ik vind de verklaringen van het slachtoffer juist wel heel betrouwbaar.’ De rechtbank was het daarmee eens.

De hele zaak draait om 22 december vorig jaar, bij een Polenhotel in Marknesse. De Polen F. en T. zouden daar een andere Pool bewusteloos hebben geslagen met een stok en vervolgens in een auto hebben gesleurd. ‘Je komt er wel achter als we daar zijn’, zouden ze hebben gezegd.

In een andere woning werd het slachtoffer vastgebonden aan een stoel en opnieuw mishandeld. Uiteindelijk zouden de twee verdachten er vandoor zijn gegaan met zijn mobiele telefoon.

Hoe de vork precies in de steel zit, werd dinsdag niet duidelijk. De rechtbank had de hele ochtend uitgetrokken voor de zaak, maar dat liep allemaal even anders door de panne van F.. De advocaat van T. vroeg om dan in ieder geval zijn zaak nu af te handelen, maar dat weigerde de rechtbank. ‘Deze twee dossiers zijn zo met elkaar verweven, dat kunnen we niet apart van elkaar behandelen’, liet de voorzitter van de rechtbank weten.

