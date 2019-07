AZC Luttelgeest voelt bijna als thuis voor Wolkentheater

Stichting Wolkentheater houdt aanstaande zondag het zomerfestival ‘Birds’ in het asielzoekerscentrum (azc) in Luttelgeest. Op die manier willen de organisatoren de vluchtelingenkinderen een vrolijke dag bezorgen tijdens de zomervakantie.

Directeur Adrijan Siniša Rakić van het gezelschap vertelt erover.

Waarom doet het Wolkentheater Luttelgeest aan?

,,We gaan al 26 jaar langs verschillende asielzoekerscentra. We hebben een vaste lijst, van pakweg 15 azc’s die we altijd bezoeken. Daarnaast hebben we een groep die wisselt. Dat kan bijvoorbeeld om logistieke redenen zijn, of om de samenstelling van het centrum op dat moment. De laatste vijf jaar hebben we twee evenementen: eenmaal in de zomervakantie en de ander rond Sinterklaas.

Dus jullie zijn al vaker in Luttelgeest geweest?

,,Absoluut! We hebben daar al zo’n 15 jaar een goede samenwerking mee. Luttelgeest voelt bijna als thuis. Daar is het altijd goed voorbereid en één groot feest. De laatste keer met Sinterklaas waren er meer dan honderd kinderen. Het is er erg leuk.’’

De show in deze zomer heet ‘Birds’. Kunt u daar wat meer over vertellen?

,,Het is een evenement met theater, activiteiten en tentjes. Alles in vrolijke kleuren. Er zijn diverse workshops, en na afloop is er een zomerdisco. Tussendoor spelen wij de voorstelling Birds. Daarbij maken we onder meer gebruik van gigantische vogelpoppen, van wel drie meter groot. Die hebben we een paar jaar geleden al eens gebruikt en zorgden voor zo’n groot wow effect, dat we het weer doen.’’

Is de voorstelling alleen voor kinderen?

,,Nee hoor. Het is eigenlijk voor iedereen in het azc. Dus ook voor ouders, vaak krijgen we het voor elkaar dat zij ook een grote glimlach tevoorschijn toveren. We komen iedere dag weer veel mensen tegen, met allerlei verschillende achtergronden. Wat dat betreft zijn we eigenlijk iedere dag op een soort wereldtournee.’’

Wat is het doel?