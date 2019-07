‘Baas’ pornoloods Kraggenburg kan terug naar thuisland België

De 51-jarige hoofdverdachte in de Kraggenburger pornozaak, Philip M., moet het land uit. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vandaag beslist. De dwangverpleging die hij kreeg opgelegd, wordt beëindigd onder strenge voorwaarden. In thuisland België moet verplicht toezicht, psychische hulp, wonen en werk zijn geregeld.

M. wachtte al zeker een jaar op uitsluitsel over resocialisatie in België, maar ingewikkelde wet- en regelgeving stond dat steeds in de weg. Hij werd in 2006 door het Gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn broer kreeg vijf jaar opgelegd en een andere mededader zeven jaar. Die vonnissen werden twee jaar later bevestigd door de Hoge Raad.

In 2016 werd de tbs al beëindigd onder de voorwaarde dat de Belg niet meer naar Nederland zou komen, maar daar hield hij zich niet aan. Daarop kwam hij weer in de Dr. S. van Mesdagkliniek terecht.

Voorwaarden

De rechtbank heeft nu beslist dat de tbs-behandeling wordt beëindigd op het moment dat die beslissing door België wordt erkend en uitgevoerd. De voorwaarden houden onder meer in dat de man zich bij aankomst in België meldt op het politiebureau, hij voor zijn begeleiding regelmatig contact houdt met de instanties, inzicht moet geven in zijn financiën en zich richt op zijn nieuwe baan in België.

M. had met twee anderen drie Afrikaanse vluchtelingen ontvoerd in België en onderwierp hen in een loods in Kraggenburg aan een lange reeks weerzinwekkende perversiteiten, concludeerde het Hof destijds. De vrouwen werden onder meer verkracht en gedwongen tot seks met honden voor een camera. Dat gebeurde allemaal in april 2004.

