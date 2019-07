‘Baas’ pornoloods Kraggenburg wacht nog altijd op een ticket naar België

De rechtbank in Lelystad beslist over twee weken hoe hoofddader Philip M. (51) in de Kraggenburgse pornozaak kan gaan resocialiseren in zijn thuisland België. M. wacht al zeker een jaar op uitsluitsel daarover, maar moet nog even geduld hebben. Ingewikkelde wet- en regelgeving staat hem namelijk in de weg.

M. werd in 2006 door het Gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn broer kreeg vijf jaar opgelegd en een andere mededader zeven jaar. Die vonnissen werden twee jaar later bevestigd door de Hoge Raad.

De Belg had met de twee anderen drie Afrikaanse vluchtelingen ontvoerd in België en onderwierp hen in een loods in Kraggenburg aan een lange reeks weerzinwekkende perversiteiten, concludeerde het Hof destijds.

Seks

De vrouwen werden onder meer verkracht en gedwongen tot seks met honden voor een camera. Een vrouw kreeg een revolver in haar mond. Dat gebeurde allemaal in april 2004.

De drie slachtoffers wisten uiteindelijk te ontsnappen aan de bende. Twee vrouwen vluchtten uit de auto toen zij door hun ontvoerders naar een escortklant werden gebracht. De derde vrouw ontsnapte naakt uit de loods en belde aan bij een huis in de buurt.

Thuisland

Twee jaar terug besloot de rechtbank dat moest worden onderzocht hoe M. zou kunnen resocialiseren in zijn thuisland België, omdat zijn behandelaar dat adviseerde. Dat onderzoek leverde een resocialisatieplan op van een psychiater, maar stagneerde verder, zo bleek maandag in de Lelystadse rechtbank. Tot grote teleurstelling van de Belg, die naar eigen zeggen al een huis, werk en psychische begeleiding heeft geregeld.

De Belg is in Nederland tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hij zou gemakkelijk naar zijn thuisland kunnen als hij daar verplicht zou worden opgenomen in een forensische kliniek. Maar dat is volgens de behandelaars van de man contraproductief. Zeker omdat zij de kans dat hij weer de fout in gaat zeer laag schatten.

Liegen

Maar uitzetten naar België zonder enige begeleiding is ook geen optie, benadrukte de officier van justitie. Volgens haar heeft de man een verleden opgebouwd waarin hij geen afspraken nakomt, steeds weer de fout in gaat, liegt en bedriegt en weigert mee te werken met hulpverlenende instanties.

Zijn anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie zijn bovendien niet te behandelen, daar is verplichte begeleiding voor nodig. De rechtbank gaat nu bekijken op welke manier de man toch terug kan naar België met de ondersteuning die volgens zijn behandelaars noodzakelijk is.

‘Gesteggel’

Over twee weken wordt daarover een uitspraak gedaan. M. en zijn advocaat konden hun onvrede over de hele gang van zaken niet verbergen en de rechtbank ook niet. ‘Waarom heeft de Reclassering niet gewoon al overlegd met België over deze zaak? Dan waren we al een stuk verder. Die arme meneer M. is nu de dupe van dit juridische gesteggel’, mopperde de raadsman.