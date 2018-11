Bakken kritiek op onduidelijke kruising in centrum Emmeloord: ‘In één woord vreselijk’

Op met name social media klimmen bezorgde Emmeloorders in de pen om hun ongenoegen te uiten over de aangepaste kruising. Auto's die vanaf de Nagelerstraat richting de Deel willen rijden, konden in het verleden rechtdoor langs de Rabobank. In de nieuwe situatie rijden zij in dat geval over het nieuw aangelegde fietspad heen. En dus moeten auto’s nu rechts de weg oprijden en uiteindelijk naar links kruisen om naast dat fietspad langs te rijden. Fietsers die bij de Rabobank staan en naar de overkant willen, moeten links de weg oprijden om uiteindelijk aan de rechterkant uit te komen.