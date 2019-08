Bant in verzet tegen mestsilo’s: ‘Wij willen niet het strontdorp van de polder worden’

Bant is boos. Een bedrijf bouwt grote mestsilo’s pal naast het dorpje in de Noordoostpolder. De gemeente gaf een flitsvergunning. De gemeenteraad, omwonenden, de dorpsraad… Niemand werd ingelicht. Bant in gevecht tegen de mest en de rest.

,,Dáár, Dáár, Dáár... Dáár is het gat van de deur’’, klinkt het woest, als we onze laatste meters maken in een poging tot wederhoor. ,,Weg hier!’’ Een lange, kale medewerker van Gromes-Plender in IJsselmuiden jaagt het journalistieke bezoek zijn kantoor uit.

Hij balt zijn vuisten en drukt zijn boven- en ondergebit stevig op elkaar. Wanneer je ernaar kijkt, hoor je in je eigen hoofd zijn tanden knarsen. We luisteren en vertrekken, ook al hebben we genoeg vragen. Van een gesprek zal het hier nooit komen.

Stront

Dit artikel gaat over stront. Over mestverwerker Gromes-Plender, die mestsilo’s bouwt aan de rand van het polderdorpje Bant. De silo’s grenzen aan een nieuwbouwwijk. Jan Martijn Hekman is direct omwonende. ,,Juni was het... In de wei tussen het industrieterrein en het dorp liepen ’s ochtends nog schapen. In de middag trof Gromes-Plender al voorbereidingen. De schapen? Ineens foetsie!’’

Quote In de wei liepen ’s ochtends nog schapen. In de middag trof Gro­mes-Plen­der al voorberei­din­gen Jan Martijn Hekman, Omwonende