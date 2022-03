‘Baudet verspreidt hier het gif van Poetins rancune’

Spoedrepa­ra­tie moet storings­pro­ble­men bij Tollebeker­brug verhelpen

Open, dicht, opnieuw open, en weer dicht: de storingen aan de Tollebekerbrug bij Tollebeek volgden elkaar de laatste tijd in rap tempo op. De problemen met een sensor en de beveiligingsstand, waardoor er geen beweging meer te krijgen is in de brug, moeten over een paar dagen zijn verholpen na een spoedreparatie.

14 maart