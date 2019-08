Bedrijven in Emmeloord korte tijd ontruimd vanwege gaslek

Video Brandweer in de regio op pad tijdens 'zomerstorm’, bomen hebben het zwaar in Apeldoorn en Emmeloord

10 augustus De brandweer is zaterdag her en der op pad gestuurd vanwege meldingen van stormschades. Het ging met name om afgebroken takken en omgewaaide bomen. ,,Een echte storm is het niet te noemen, maar hard waait het wel.”, aldus de brandweer in Flevoland