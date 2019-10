Beeld ‘met Emmeloord als centraal punt’ moet Marknesserbrug verfraaien

Spijbe­laars Noordoost­pol­der vaker naar Justitie

10:51 Het afgelopen schooljaar zijn opvallend veel meer spijbelaars uit de Noordoostpolder in een straftraject bij Justitie terecht gekomen. In dertien gevallen is er door de leerplichtambtenaar proces-verbaal opgemaakt tegen de spijbelaar zelf of diens ouders. In de jaren daarvoor waren dat er maar één of enkele, blijkt uit gegevens van de gemeente.