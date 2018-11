Beelden ‘horror-kippenschuur’ Tollebeek gemaakt na oproep Partij voor de Dieren

Toestroom patiënten naar Antonius komt op gang

15 november Bij het Antonius Ziekenhuis, met vestigingen in Emmeloord en Sneek, begint de stroom patiënten vanuit de failliete IJsselmeerziekenhuizen op gang te komen. ,,We vangen steeds meer patiënten op vanuit de Noordoostpolder,’’ zegt woordvoerder Jannet Jouwsma van de Antonius Zorgroep, die overigens in de race is om de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen in de Noordoostpolder en Urk over te nemen.