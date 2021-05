Bekende turbine in Bant bezwijkt door windvlaag en knakt: ‘Gelukkig valt ie keurig plat in het land’

Kwekerij Baas in Ens na felle brand snel weer in bedrijf: 'Extreem belangrijk'

30 april Bij pot- en tuinplantenkwekerij Baas in Ens is de draad snel weer opgepakt na de felle brand van woensdagmiddag. De onderneming is weer volop in bedrijf om de planten op tijd te krijgen bij de klanten. Er is geen tijd te verliezen. ,,Moederdag is voor ons heel belangrijk”, zegt eigenaar Dieter Baas.