Benefietconcert van the Publiners in Emmeloord

De opbrengst van het optreden komt ten goede aan het zwemteam van Anneke Wisse uit Emmeloord. Zij doet mee aan zwemevenementen en laat zich daarbij sponsoren, om geld in te zamelen voor de Stichting ALS. Wisse verloor haar man Bert in 1988 aan deze ziekte, hij was pas 41 jaar. ,,De inschrijfgelden zijn vaak een obstakel voor het zwemteam'', zegt Jan Raps van the Publiners. Reden voor deze tributeband om zondagmiddag een handje te helpen. In het voorprogramma staat troubadour Hank Smit. De zaal opent om 14.30 uur, de muziek begint een half uur later. Motto van de middag is: 'Alles voor ALS'. Een kaartje kost 10 euro.