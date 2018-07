Bermbrand na klapband op A6 bij Rutten

Flevolands bedrijf hoeft miljoenen aardbeien­plan­ten niet aan Britten te leveren

9 juli Een fikse tegenvaller voor liefhebbers van aardbeien in Engeland. Het bedrijf Flevoplant uit Ens hoeft geen 2,7 miljoen aardbeienplanten te leveren aan het Britse S&A Produce. De Britse eis in een kort geding is vandaag door de rechtbank in Lelystad afgewezen.