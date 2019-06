Bert van der Graaf uit Emmeloord helpt varkentje Sjef met pijn in het hart aan nieuw thuis

Met pijn in het hart moet Bert van der Graaf uit Emmeloord zijn huisvarkentje Sjef aan een nieuw adres helpen. Duizenden keren is zijn emotionele oproep de afgelopen weken op Facebook gedeeld.

Het grijze wat gevlekte minivarken Sjef is nu drie jaar oud en heeft zijn volwassen omvang bereikt: ongeveer 30 centimeter hoog en ruim 25 kilo zwaar. Het is een borg, een gecastreerd mannetjesvarken. ,,Dit heeft als voordeel dat hij niet stinkt en niet vreselijk agressief is. Wel heeft hij een echte baas nodig om hem te leiden en dan kan hij best goed luisteren’’, legt Van der Graaf uit. Bij goede gezondheid kan hij ongeveer vijftien jaar worden.

Vaak alleen

Bert van der Graaf noemt zichzelf een echte varkensliefhebber. ,,Ik vind varkens al 25 jaar leuk. Enkele jaren geleden hebben we besloten om een varken als huisdier te nemen, iedereen van ons gezin stond er toen achter. Maar nu is de thuissituatie veranderd. De twee oudste kinderen zijn het huis uit, ik ben gescheiden, en de twee jongsten kunnen Sjef nu ook niet verzorgen. Hij is te vaak alleen, als je een beest hebt moet je er ook goed voor zorgen. Daarom zoeken we een nieuw thuis voor hem, dat is beter voor het beestje.’’ Van der Graaf was er zelf kapot van toen hij de oproep plaatste. ,,Sjef is mijn kameraadje, ik ben zijn baas. Ik liet hem uit en ging er mee lopen. Dan kreeg je allerlei bijzondere reacties. 'Hé, dat lijkt wel een varken’ zeiden mensen bijvoorbeeld. 'Dat klopt’, zei ik dan. Hij ging ook goed met onze hond om. Hoewel ze ook wel eens ruzie maakten, net zoals een kat dat met een hond kan doen.’’

Volledig scherm Als Sjef wordt uitgelaten levert dat regelmatig leuke reacties op. © Eigen foto

Asbakkenras

Sjef is geen hangbuikzwijn, maar ook geen groot varken. ,,Het is een kruising van kleinere varkensrassen, een asbakkenras zeg maar. Hij komt van een liefhebber uit de buurt van Barneveld, die elk jaar een nest mini-varkens groot brengt. Daar hebben we Sjef gezien die toen vijf weken jong was en ook beide ouders, waardoor je weet wat je in huis haalt en hoe groot ze kunnen worden zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Na tien weken mochten we Sjef ophalen.’’ De zogeheten 'varkenspuberteit’ heeft Sjef inmiddels achter de rug, stelt Van der Graaf. ,,Dat hebben ze rond de anderhalf jaar, dan kunnen ze soms wel eens vervelend doen, maar nu is hij een stuk rustiger.’’

Twentse boerderij