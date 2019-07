Berthoo Lammers neemt voorlopig afscheid van raad Noordoostpolder

VVD en ONS Noordoost­pol­der willen handhaving taaleis bij bijstands­uit­ke­ring

6 juli Bijstandsgerechtigden in de Noordoostpolder die onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse taal moeten worden gekort op hun uitkering, zoals de wet voorschrijft. Een motie met die strekking wordt maandag door de VVD-fractie, mede namens ONS, in de gemeenteraad ingediend. Ze kan er niet langer mee leven dat de wet op dit punt niet wordt gehandhaafd in de Noordoostpolder, zoals in antwoord op vragen is toegegeven door het college.