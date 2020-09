Beschoten winkel in Emmeloord mag weer open: ‘Openbare orde hersteld’

Ik Ver­trek-stel is eindelijk in Emmeloord: ‘Maar we willen zo snel mogelijk terug naar Gambia’

30 augustus Ze moesten lang wachten op een vlucht uit Gambia, maar het is gelukt. Theo en Jolanda, bekend van Ik Vertrek, zijn terug in Emmeloord om even bij te komen van een hectische tijd. Hun pannenkoekenrestaurant is al maanden dicht en ze hebben geen idee wanneer ze weer open mogen. ,,Hier voorgoed blijven? Nee zeg. Dat is de aller-allerlaatste optie.’’