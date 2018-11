Bestuurder gewond bij botsing met bomen in Ens

Cliënten­raad positief over doorstart IJsselmeer­zie­ken­hui­zen

9:51 De Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad gaat een positief uitbrengen over de doorstart van de ziekenhuizen in Lelystad en poliklinieken in Dronten. Dat meldt voorzitter Cees de Bruin. De curatoren hadden de Cliëntenraad om een advies gevraagd.