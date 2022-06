Bestuurder gewond die van de weg af raakt bij Zwartsluis

Sanne van Steenber­gen nieuwe jeugdburge­mees­ter Noordoost­pol­der

Sanne van Steenbergen uit Emmeloord is komend schooljaar de nieuwe jeugdburgemeester van Noordoostpolder. Ze is woensdagmiddag gekozen uit vijf kandidaten tijdens de selectiemiddag in het gemeentehuis.

23 juni